DELFI SOOMES | Jukka Toijala: sellist õppetundi oli noortele vaja

Eesti tuli esimese poolaja lõpus 16:28 kaotusseisust välja ja võitis esimese poolaja 41:39, aga pärast seda läks Soome kindlalt oma teed.

„Kaotusseisust mängu tagasi võitlemine nõuab energiat. Poisid olid tublid, saime tagasi mängu, aga seejärel tegime individuaalseid eksimusi ja valesid otsuseid. Kas läksime kaitses riskima või viskasime lihtsa viske mööda ja teiseltpoolt tuli korv vastu. Noored kutid pole ehk veel harjunud olukorraga, kus mäng ei suju, mõtlema, et rahu – keskendume järgmisele rünnakule ja kaitsele. Aga see on kõigile kõva kogemus,“ rääkis Toijala.

„Kui vahe läks suureks, tuli lisaks füüsilisele väsimusele võib-olla ka vaimne. Meil oli ka häid momente, aga poistele oli see mõnes mõttes hea õppetund. Sellist õppetundi on vaja, et aru saada, millist tööd peab tegema ja arenema, et saada sellisele tasemele. Itaalia ja Hispaania kõrgliiga mehed nagu Mikael Jantunen ja Elias Valtonen näitasid, millisel tasemel nad on,“ lisas ta.

Eesti eesliin jäi Soome omale üsna selgelt alla. Toijala hinnangul polnud mahajäämus tingitud niivõrd füüsisest, vaid pigem vähesest koosolemise ajast. Sisuliselt kasutas Eesti lõppenud aknas täiesti uut koosseisu. Ka Soomel oli puudujaid, aga üle poole EM-finaalturniiri tuumikust oli kohal.

„Koostöö on oluline. See pole ühe või kahe, vaid viie mehe töö. Kaotasime esimesel veerandil lauavõitluse 5:16, aga see polnud ainult pikkade süü. Soome üllatas meid, sest nad tulid kolme, vahel isegi viie mehega ründelauda,“ rääkis Toijala.

Vaimne valmisolek

Peatreener tuli ka füüsilisuse teema puhul tagasi kogemuse juurde, mida enamikel praegustel koondislastel nappis.

„See on kogemuse ja harjumuse küsimus. Mõned ei mängi veel klubis sellisel tasemel, kus sellist füüsilisust kohtab. Esimene asi, mis me rääkisime, oli vaimne valmisolek. Et see on kõige olulisem. Alles pärast seda tuleb füüsiline valmisolek. Aga rääkimine on ainult üks asi,“ märkis Toijala.