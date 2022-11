Eesti jalgpallinaiskond lõpetas aasta võiduga Montenegro üle

Naiste koondise peatreeneri Sirje Roopsi sõnul oli naiskond täna paremini valmis võitluslikuks vastasseisuks. „Võit oli väga magus. Olime täna paremini häälestatud, mida oli ilmselt ka mängupildis näha. Kui esimene kohtumine Montenegroga läks rohkem kohanemisele, siis täna suutsime vead parandada,“ rääkis Roops. „Aastat võib kokkuvõttes nimetada edukaks. Meil Nastjaga on hea meel, et suutsime üheskoos naiskonnaga teha hooajalõpu meeldejäävaks. Arvan, et see aasta on millegi suurema algus,“ lisas Roops.