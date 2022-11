Rubljov alistas aastalõputurniiril Medvedevi

„Mõtlesin US Openi peale, sest kui me 2020. aastal veerandfinaalis mängisime, siis arvan, et olin kiires lõppmängus 5:1 ja 6:2 ees ning kui ma selle seti kaotasin, ei suutnud ma enam mängida. Mõtlesin, et ma ei saa sellel lasta uuesti juhtuda, pean midagi muutma. Pean mängima edasi, sest kui võidan ka ühe seti, kuid kaotan mängu, on see ikkagi hea, sest siin on alagrupiturniir. Seega tuleb võidelda iga punkti, iga mängu eest ja ma suutsin võita,“ kommenteeris Rubljov matši järel.