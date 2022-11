GRAAFIK | Jalgpalli MM peetakse erakordselt väiksel alal. Kuidas plaanib Katar hakkama saada 1,5 miljoni turistiga?

Ainus Dohast väljas asuv staadion pole samuti kaugel, sest Al Khori linn paikneb Katari pealinna keskusest umbes 50 kilomeetri kaugusel.

MMil peetakse kokku 64 mängu. Alagrupifaasis toimub päevas koguni neli kohtumist, mis pakub nii turniiri korraldajatele kui vutifännidele logistilisi väljakutseid.

Enamus staadioneid on ehitatud üles peaaegu nullist ja neid pole enne finaalturniiri saadud katsetada. Näiteks septembris Lusaili staadionil peetud kontrollmängus korraldus ei sujunud. Pealtvaatajatele mõeldud veepudelid said otsa juba enne avapoolaja lõppu ning järjekorrad sissepääsude juures venisid enam kui kahe kilomeetri pikkuseks.

Kas Katar ja Doha on tõesti valmis hinnanguliselt 1,5 miljonit jalgpallifänni vastu võtma? Kas korraldajamaa ühistransport peab vastu ja kas majutusasutusi on piisavalt? Need on küsimused, mida on viimasel ajal rahvusvahelises meedias tõstatatud.

Tavatingimustes on Doha ühistransport üsna hästi toiminud. Pealinna uus metroovõrk valmis 2019. aastal. Kaheksast staadionist viiel on oma metroojaam.

Soome suursaadik Kataris Pekka Voutilainen ütles Yle`le, et kohalikel elanikel on soovitatud MMi ajal staadionidele sõita autoga, et ühistransporti üle ei koormataks.

Paljud MMi külastavad pealtvaatajad on otsustanud ööbida hoopis Katari naaberriikides. Eelkõige on populaarne Araabia Ühendemiraatide turismisihtkoht Dubai.

Voutilaineni sõnul töötavad Doha lennujaamad täisvõimsusel, et jalgpallifännid pääseks naabrite juurest Katari kohtumisi vaatama. Dohas on kaks rahvusvahelist lennujaama.

„Räägitakse, et Dubaist Dohasse lendab mängude ajal iga päev 60 lennukit. Abu Dhabil ja Kuveidil on olnud sarnased plaanid. On välja arvutatud, et mängude ajal maandub lennuk Dohas iga viie minuti tagant ja loomulikult peab keegi vahel ka maha minema,“ sõnas Voutilainen.

Luksuslik majutus laeval

Katari murekohaks on ka majutusvõimekus. Seda leevendab fännide peatumine naaberriikides. Voutilainen usub siiski, et majutuskohti on piisavalt.