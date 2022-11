Igor Prins hakkab juhendama Pärnu Vaprust

„Tervitame klubis Igor Prinsi, kel on muljetavaldav kogemustepagas, sealhulgas ka kolm meistritiitlit peatreenerina. Vähem tähtis ei ole ka see, et esindusmeeskonna peatreeneritoolile asub taas pärnakas, kelle kogemusi linna esindusmeeskonna ja klubi arengus rakendada saame,“ teatas Vapruse juhatuse liige Karl Palatu.

Igor Prins: „Mul on hea meel, et sain võimaluse liituda Pärnu Vaprusega. Uus hooaeg on minu jaoks põnev väljakutse ja usun, et suudan panustada klubi edusse.“