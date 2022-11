Manchester United andis Ronaldo ülikriitilisele intervjuule esimese kommentaari

Ronaldo kriitilist sõnavõttu, kus ta teatas muu hulgas, et tunneb end Unitedis reedetuna ja on pettunud peatreener Erik ten Hagis , saab lugeda siit .

Manchester United avaldas täna pärastlõunal oma koduleheküjel järgneva pöördumise: „Manchester United on teadlik Cristiano Ronaldo intervjuust. Klubi kaalub oma vastust pärast seda, kui kõik faktid on selgunud. Meie fookus püsib jätkuvalt sellel, et valmistuda hooaja teiseks pooleks ning kasvatada mängijate, treenerite, personali ja fännide hulgas usku ja ja ühtekuuluvustunnet.“