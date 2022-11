Kivioja teenis MK-etapil Tšiilis enesekindlust, Räppo lõpetas hooaja

„Ujumise start ebaõnnestus – jäin koheselt karpi ning kuni esimese poini ei saanud ujuda ilma, et keegi vee alla vajutaks või lööke jagaks,“ avaldas Räppo võistluse järel. „Arvan, et olin poi juures üks viimaseid. Pärast seda hakkasin tõusma, kuid see ei olnud piisav, et esimesse gruppi jõuda, seega jäingi teise suuremasse gruppi. Rattas oli väga hea tunne ehk olin kogu aeg pundi ees ja üritasin vahet esimestega vähendada, kuid kahjuks suur osa konkurentidest ei olnud sellest huvitatud ja vahe siiski suurenes. Jooksus oli tunne pigem hea, kuid vajalikul hetkel ei läinud grupiga kaasa, et esimese 25 hulka joosta. Hooaeg on küll lõppenud, aga võistlustahe ja soov ennast tõestada on suur. Viimased kuud ei olnud kerged: olin mitu korda haige ja treeningutel oli teadmata põhjustel pidevalt halb enesetunne. Loodetavasti paarinädalane puhkus teeb head ja saan uue hooaja ettevalmistust alustada probleemidevabalt.“