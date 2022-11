EKSKLUSIIV | Kodumaa laste abistamisele pühendunud kahekordne NBA meister Stanislav Medvedenko: venelased on koletised

„Jõudsin Butšasse päev pärast seda, kui meie armee võttis linna üle, ja teede ääres oli laibad. Keset teed seisis auto, millel oli silt „autos on lapsed“. Venelased olid sees kõik maha lasknud. Inimesed peavad aru saama, et nad on koletised. Euroopas on praegu sõja tõttu toit ja elekter kallim, aga meie maksame oma verega,“ ütleb kahel korral Los Angeles Lakersi ridades NBA meistriks kroonitud Stanislav Medvedenko alias Slava telefonitsi siinkirjutajale.