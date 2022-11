Soomlasest maailmameister sai MMi ajal raske diagnoosi

Soome saalihokiliidu kommunikatsioonijuht Jussi Ojala ütles esmaspäeval, et 32-aastane Pylsy viibib endiselt Šveitsis haiglas, kirjutab Iltalehti.

„Õudusunenäoks kujunenud sündmused said alguse eelmise nädala teisipäeval. Pylsy nimetati alagrupi viimaseks matšiks Norra vastu koosseisu. Soojenduselt jäi ta lihaskrampide ja peapöörituse tõttu kõrvale. Ta viidi esmaabiga haiglasse,“ kommenteeris Ojala.

„Viimastel päevadel on siin olnud õudusunenägu. Nüüd aga on olukord muutumas stabiilsemaks. Lähikuudel keskendume täielikult taastusravile ja paranemisele. Loodame inimestelt mõistmist ja rahu. Rohkem me kommentaare ei anna,“ seisab Pylsy ja tema naise Tea pöördumises, mille edastas Soome saalihokiliit oma pressiteatega.