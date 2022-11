Sunineni soovitus Hyundaile: Tänaku asemele tasuks palgata soomlane

Suninen lahkus eelmise hooaja keskel M-Spordi WRC-meeskonnast ning võistles tänavu Hyundai piloodina WRC2 klassis.

Seni on Hyundai meeskond kinnitanud vaid seda, et järgmisel aastal sõidab nende eest Thierry Neuville. Tegelikult on kindel ka see, et Esapekka Lappist saab Neuville'i meeskonnakaaslane, kuigi Hyundai pole Lappi lepingut kinnitanud, kirjutab Rallit.fi.

Peaaegu sama kindel on, et Dani Sordo teeb ka järgmisel hooajal kaasa pooliku programmi. Seega vajab Hyundai endiselt teist sõitjat kolmandasse autosse. Suninen usub, et just tema oleks parim valik.

„Vaatame, mida ülemused otsustavad. Kindlasti on võimalik, et saan Rally2 autoga sõita. Aga teisest küljest võib olla võimalik sõita ka Rally1 masinaga. Vaatame, kuidas läheb,“ ütles Suninen Rallit.fi-le.

„Loodan väga, et pääsen Rally1 autosse. Arvan, et olen selle koha välja teeninud ja oleksin Sordo kõrval parim variant. Rallid, mis talle ei meeldi, on minu lemmikvõistlused,“ viitas Suninen eeskätt Soome ja Eesti kiiretele kruusarallidele.

Autoralli MM-sarja sõitjate rulett läks käima pärast seda, kui Ott Tänak teatas mõne nädala eest ootamatult, et lahkub Hyundaist.

„Oti lahkumine muutis olukorda oluliselt. Kui neil (Hyundail) on vaja sõitjaid, kes suudavad kiiretel kruusarallidel poodiumile sõita, siis tasub palgata soomlane,“ ütles Suninen. „Aga me peame veel natuke ootama, enne kui nad juhid välja kuulutavad. Siis vaatame, kas mu nimi on nimekirjas või mitte.“

Hyundai tiimijuht Julien Moncet ütles pärast Jaapani MM-rallit, et meeskond teatab oma järgmise hooaja sõitjad lähipäevil. Lisaks Suninenile on Hyundai kolmanda autoga seostatud ka M-Spordi tänavust esisõitjat Craig Breeni.