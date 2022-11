Cristiano Ronaldo soovis, et skandaalne intervjuu ilmuks vahetult enne jalgpalli MM-i

„Cristiano palus minul selle intervjuu teha. Ta mõtles sellest pikalt ja pole saladus, et Unitedis toimuv on teda närvi ajanud,“ rääkis Morgan talkSPORT-ile. „Ta tundis, et peab asjad välja ütlema. Cristiano teab, et see mõjub süütepommina ning kutsub esile muutuseid. Ta tundis, et ta peab seda tegema.“