Katkend raamatust „Järvela Jalkasahver“: Pelé vähetuntud boonusoskus

Katkend raamatust:

Mille poolest on tuntud Edson Arantes do Nascimento? Kogenud spordimälumängijale too küsimus probleeme ei valmista, küll aga on ainsa kolmekordse jalgpalli maailmameistri Pelé passinimi hea variant spordikilvadel kollanokki nörritada.

Pelé debüteeris rahvusmeeskonnas 16-aastasena (1957) ja võitis aasta hiljem oma esimese MM-tiitli, millele järgnesid teine ja kolmas vastavalt 1962. ja 1970. aastal. Pelé lummas, sest lõi väravaid. Tohutult, isegi röögatult palju väravaid. Tema 77 koondiseväravat on Brasiilia tippmark alates 1971. aastast, kui Pelé viimast ehk 92. korda rahvusmeeskonda esindas. Fantastilised ründajad, nagu Zico, Romário ja Ronaldo (mitte segi ajada Cristianoga) pole suutnud Pelé rekordit ületada, rääkimata ründavatest poolkaitsjatest Rivaldost ja Ronaldinhost. Brasiilia praegune kapten Neymar lööb peagi Pelélt rekordi üle, sest tal on vanust 30 aastat, aga väravaid juba 74. Pelé fenomeni see muidugi ei tuhmista.

Kui võtta arvesse ka sõpruskohtumised, mida Pelé koduklubid (Santos ja New York Cosmos) üpris rohkesti pidasid, lõi brasiillane 1363 täiskasvanute seas peetud mängus 1281 väravat. Sünged arvud. Kusjuures väärib märkimist, et Pelé ei kippunud erinevalt praegustest superstaaridest penaltilöömise õigust endale nõudma. Ta nimelt pidas penaltitest löödud väravaid kergelt argpükslikeks ning eelistas neist hoiduda ...

„Pelé oli ainus jalgpallur, kes ületas loogika seatud piirid,“ on öelnud jalgpalligeenius Johan Cruyff. 1950ndate alguses maailma lummanud Maagiliste Madjarite juhtmängija Ferenc Puskás aga sõnas: „Kõigi aegade parim mängija oli Alfredi di Stéfano. Ma keeldun Pelét jalgpalluriks nimetamast. Ta oli midagi hoopis enamat!“

Kunagine Brasiilia koondise peatreener João Saldanha poetas aga kunagi sellised laused: „Kui küsite, kes on mu parim äärekaitsja, vastan Pelé. Kui küsite keskpoolkaitsja kohta, on vastus sama. Pelé on ilmselt ka meie parim väravavaht! Teist temasugust mängijat ei ole ega tule.“