Tänavu kaks MM-tiitlit võitnud Soome ralliäss tulevikust: pean võtma ühe sammu korraga

Missuguses sarjas võib Lindholmi uuel hooajal näha, ei osanud ta Jaapani ralli järel öelda. „See on hea küsimus,“ sõnas ta DirtFishile. „Teatud plaanid on olemas, kuid ma pole kindel, mida täpselt teen.“

„Loodan, et edu aitab meie praeguseid plaane realiseerida. Siiski on vaja veel otsuseid teha,“ jäi ralliäss kidakeelseks. „Peame võtma ühe sammu korraga. See oli alles mu teine aasta WRC2 sarjas. Mõistagi pole mul veel palju kogemusi MM tasemel. On veel mitmeid rallisid, mida ma pole kunagi sõitnud. Ühtpidi oleks hea saada kogemusi enne, kui samm kõrgemale teha.“