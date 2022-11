Mida teha Cristiano Ronaldoga? Portugal on MM-il suure dilemma ees, kuna uus superstaar on juba olemas

Juba eelmisel suvel toimunud EM-finaalturniiri eel räägiti, kas Portugal peaks vähendama sõltuvust Ronaldost. Portugali koondisel on tippmängijaid jalaga segada, kuid Ronaldo mõju on paljude arvates lubamatult suur. Juba aastaid on räägitud, et teised staarid võiksid tunduvalt rohkem mängu teha, kuid tihti otsitakse söötudega liialt Ronaldot ja ollakse seega liiga ettearvatavad. 2021. aasta suvel toimunud EM-finaalturniiril oli Ronaldo viie väravaga turniiri suurim väravakütt, kuid Portugal langes konkurentsist juba kaheksandikfinaalis, kui Belgiale jäädi alla 0:1.

Tähtede paraad

Nüüd on poolteist aastat veel mööda läinud ning Ronaldo on koduklubis Manchester Unitedis langenud vahetusmängija staatusesse. Viimati antud skandaalse intervjuu järel on tema mängud Manchesteris ilmselt lõplikult mängitud. Kõikide sarjade peale on ta 16 kohtumisega kirja saanud kolm väravat. Premier League’is on ta löönud aga ainult ühe värava ning algkoosseisu on ründetuus pääsenud kõigest neljal juhul.