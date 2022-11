11 KÜSIMUST | Millised Eesti klubid olid tänavu suurimad õnnestujad ja kes põrusid? Mis ajas närvi ja mis tegi rõõmu?

Kalvet: Ootamatu. Hooaja eel ootasin põnevat ja pingelist tiitliheitlust FC Flora ja FCI Levadia vahel. Kevadel toonase Levadia juhendaja Marko Saviciga rääkides tõdes ta, et läbi hooaja pole mõtet eriti punkte vaadata, kuna meister pannakse lõpuks taas paika viimases voorus toimuva Flora ja Levadia kohtumisega. Meeskondade koosseise ja mänguvormi vaadates olin toona temaga isegi nõus. Sisuliselt sai tiitliheitlus aga läbi juba 4. septembril, kui Flora alistas Levadia 2:1 ning suurendas eduseisu 10 punkti peale. Matemaatiliselt sai Flora tiitlivõit selgeks 9. oktoobril ehk viis vooru enne hooaja lõppu. Põnev hooaja lõpp jäi vähemalt tiitliheitluse seisukohast tänavu ära ning kahte paremat lahutas lõpuks 18 punkti.

Ruus: Intrigeeriv. Nii positiivses kui negatiivses mõttes. Kuigi mullust viimase vooruni kestnud tiitliheitlust tänavu ei näinud, siis põnevust hooaja jooksul siiski jagus. Paide ja Kalju pakkusid vägeva heitluse pronksmedali ja eurokoha peale. Tallinna Kalev asus 12. vooru järel viimasel kohal, aga lõpuks tõusti kaheksandaks ning kuues koht jäi vaid nelja punkti kaugusele. Kui hooaja alguses ennustati, et miinuspunktidega alustav Legion langeb kindlalt esiliigasse, siis lõpuks saadi üheksas koht. Sellega ootavad mõistagi ees üleminekumängud, esiliigast noolib nende asemel kohta meistriliigasse FC Elva. Omajagu põnevust negatiivses plaanis pakkus ka Levadia klubi telgitagustes toimuv.

Leheste: Pooliku põnevusega. Kahjuks oli juba juuli lõpuks selge, et tiitlile jäävad heitlema vaid Flora ja Levadia ning osaliselt selge, et selleks on Flora. Levadia euromängudega paljastunud allakäigutrepp oli nii ilmne, et röövis kullaheitlusest põnevuse. (Ääremärkus Kaljurannalt. „Pooliku põnevusega“ on tegelikult kaks sõna, aga annan andeks.)

Kaljurand: Igav. Okei, ma läheks natuke veel kaugemale. Liiga viimane oli varakult selge. Liiga eelviimane oli varakult selge. Liiga viies koht oli varakult selge. Liiga teine koht oli varakult selge. Liiga võitja oli varakult selge. Okei, kolmanda koha matšis oli justkui intriigi, aga 95%-lise tõenäosusega saab ju neljandaks jäänud Kaljugi eurosarja. Nüri värk.