DELFI SOOMES | Selgus Eesti korvpallikoondise koosseis, Kitsingu tervisega ei hakatud riskima

„Kui oleks elu ja surma peale mäng, oleks võinud Kitsingule süsti teha, aga see pole koht, kus hakkame mängija tervisega riskima. Kristjanit ootavad Kalev/Cramoga ees tähtsad mängud. Koondise juures on ta näidanud, mis mees ta on. Loodetavasti saab ta terveks ja on veebruaris uuesti koondise juures,“ rääkis Eesti peatreener Jukka Toijala pärast tänast treeningut Delfile.