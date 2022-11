Kaks tippjalgpallurit on omavahel suhtes. „Loodetavasti teevad nad selle MM-il avalikuks.“

„Nad ei näe vajadust seda tiimikaaslaste eest varjata ja miks nad peaksidki. See ei häiri mitte kedagi ja neil on täielik treeneri ja klubi juhtkonna toetus,“ rääkis anonüümseks jääda soovinud allikas.

Teemat pole veel avalikuks tehtud, sest väidetavalt soovivad jalgpallitähed oma tööle keskenduda. „Nad otsustasid, et ei soovi seda veel teha. Kuigi nad ei tunne mingit piinlikust ning see võib iga kell välja tulla,“ lisas allikas, et mängijad ei soovi hooaja jooksul ebavajalikku tähelepanu.

Kuulujuttudele on õli tulle lisanud ka endine Inglismaa koondise ründaja Gary Lineker, kes ütles oktoobri keskpaigas, et kõnealused mängijad võiksid kapist välja tulla juba järgmisel nädalal algaval MM-il. „Kaks Premier League'i tähte on suhte avalikuks tegemisele väga lähedal. Ma loodan, et nad teevad seda MM-i ajal,“ vahendab Daily Mirror Linekeri sõnu.