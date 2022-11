Latvala: järgmine hooaeg tuleb keeruline, sest Hyundai on muutunud väga tugevaks

Toyota kodune Jaapani MM-ralli läks suuresti aia taha, sest reedel langes esikoha konkurentsist Sebastien Ogier, laupäeval Kalle Rovanperä ja pühapäeval Elfyn Evans. Kõigile kolmele sai saatuslikuks rehvipurunemine, millega nad kaotasid vähem või rohkem aega.

„Meeskonna jaoks oli etapp üsna raske. Me ei saanud soovitud tulemust ehk võitu. Aga kõige tähtsam on see, et oleme olnud seal, kus pidime olema. Juhtisime rallit ja sõitsime kiiruskatsetel parimaid aegu,“ võttis Latvala MM-sarja viimase etapi Ralli.fi veergudel kokku.

Toyotale pakkus veidi lohutust see, et Hyundai pilootide Thierry Neuville'i ja Ott Tänaku järel jõudis karjääris kolmandat korda poodiumile 29-aastane jaapanlane Takamoto Katsuta.

„Panime Takale eesmärgi, et ta sõidab sel hooajal kaks korda poodiumile ja nüüd viimasel võistlusel sai see siht täidetud. Poodiumile jõudmine on Toyota ja Taka jaoks suur asi. See oli peaaegu nagu võit,“ jätkas Latvala. „Saavutasime kõik selleks hooajaks seatud eesmärgid: sõitjate meistritiitel, tootjate meistritiitel ja Taka kaks auhinnalist kohta. Igat rallit ei saa võita. Aga peame saavutatuga olema rahul.“

Jaapani MM-ralli kokkuvõttes oli Ogier neljas ja Evans viies. Eelkõige vajas õnnestumist neist viimane, sest Evans jäi sel hooajal sootuks võiduta. Samas olnuks britil igal juhul keeruline esikoha eest võidelda, sest Toyota pani pühapäeval puusse rehvivalikuga ning vihmarehvid masinasse pakkinud Hyundai sai sellest olulist edu.

„Elfyn on väga pettunud. Tal oli raske hooaeg ja ta oleks kindlasti tahtnud selle lõpetada parema tulemusega. Hooaja viimase ralli võiduga saanuks ta aasta lõpetada hea tundega. Elfyn pidi suruma ja tegi väikese vea, aga ka nende rehvivalik polnud kõige optimaalsem. Kindlasti olnuks nende rehvidega keeruline võita. See on üsna selge, et tegime vale valiku,“ lisas 37-aastane Toyota meeskonna pealik.