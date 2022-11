Tiimipealik Julien Moncet: võitsime tänavu viis rallit, mis on Hyundai jaoks enneolematu

„Võitsime nii Rally1 kui Rally2 arvestuse! Oleme suur pere, mis veedab aastaringselt rohkem aega koos omavahel kui peredega. Väga tore on hooaega lõpetada nii heal noodil. See on Hyundai meeskonna jaoks väga oluline, et saame alustada tulevikuks valmistumist selle duubli pealt,“ ütles ta.