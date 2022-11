Paraolümpiamängude kangelast süüdistatakse arengupeetusega meeskonnakaaslase vägistamises

Pealtnäha oli Griswold üks USA paraolümpia liikumise eesrindlik esindaja. Koordinatsiooni ja jõudu mõjutava tserebraalparalüüsi all kannataja võitis medali nii 2016. aastal Riost kui 2020. aastal Tokyost, lisaks korraldas ta puuetega inimestele ujumiskliinikut.

Kuid nüüd selgub, et tegu ei pruugi olla üdini eeskujuliku sportlasega. Sisse antud hagi põhjal Griswold väidetavalt kuritarvitas Tokyo paraolümpia ajal ning hiljem USA olümpia- ja paraolümpia treeningkeskuses 19-aastast Parker Egbertit, kes on terve elu kannatanud arengupeetuse ja intellektipuude all, mis muutis ta seksuaalse kuritarvitamise suhtes oluliselt haavatavamaks, vahendab CNN.