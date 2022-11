Jaapani etapi teisena lõpetanud Ott Tänak: paraku ei olnud meil kahel viimasel rallil kiirust

Hyundai rallimeeskond võttis Toyota koduõuelt kaksikvõidu, sest Thierry Neuville võitis ja talle 1.11,1 kaotanud Ott Tänak oli teine. Punktikatsel segas kaarte vihm ja edu saatis eespool startinuid, sest kiireima mehe Craig Breeni järel võtsid kaks järgmist kohta Rally2 masinad. Tänak kaotas seitsme ja poole kilomeetri pikkusel kiiruskatsel iirlasele üle poole minuti, millega ta oli seitsmes.

„Hea on poodiumil lõpetada. Väga keeruline lõpp, paraku ei olnud meil kahel viimasel rallil kiirust. Aga võitsime etappe ja saime nii mõnegi poodiumikoha,“ võttis punktikatse finišis aasta kokku Tänak, kes ühtlasi õnnitles kodutandril võistelnud Toyota pilooti Takamoto Katsutat kolmanda koha puhul.

MM-sarja kokkuvõttes sai Tänak niisamuti teise koha. Oktoobris teatas eestlane, et ta enam Lõuna-Korea autotootja värve ei esinda. Tänak tõdes taaskord, et tema edasistest plaanidest on vara rääkida.