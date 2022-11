Sebastien Ogier lajatas Pirelli suunas: nende töö on täielik nali

Ogier võitis Jaapani MM-ralli esimese kiiruskatse, kuid langes järgmisel katsel kõrgest mängust rehvipurunemise tõttu. Laupäevaga kerkis ta kümnendalt kohalt küll viiendaks, kuid puhta sõiduga prantslasel enam kusagile tõusta pole, sest tiimikaaslase Takamoto Katsuta edu neljandal kohal on 1.42,2.

„Oleksime pidanud võidu nimel heitlema. Kahju, et keegi ei räägi sellest probleemist Pirelliga,“ kritiseeris Ogier WRC All Live eetris enne pühapäevast võistluspäeva. „Nende töö on täielik nali, seda ei saa tõsiselt võtta. Ühe aastaga tuleb rohkem rehvipurunemisi kui kümne aasta jooksul Micheliniga. Keegi ei räägi sellest, sest erinevad sponsorid on seotud. Mul on hea meel, et ma sellistes tingimustes tervet aastat kaasa ei tee.“