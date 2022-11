Suure eksimuse tagajärg: FIA on valmis Jaapani ralli enneaegselt lõpetama, kui korraldajad taas turvareeglite vastu eksivad

Üks, kes pidi ootamatu olukorraga silmitsi seisma, oli Sami Pajari. „Noh, võite ette kujutada, mis tunne see on, kui sõidate täiskiirusel rallit ja näete ühtäkki mõne künka taga tavalist autot,“ rääkis ehmatava vahejuhtumi tunnistajaks olnud Pajari Dirtfishile.

Korraldajad väitsid, et ralli alguses oli sellel ristmikul teip, kuid ilmselt seda intsidendi juhtumise eel enam polnud ning nii ei pruukinud tavakodanik isegi teada, et sattus võistlusrajale.

DirtFishi teatel otsustasid kohtunikud laupäeva õhtul vastavalt FIA spordikoodeksi reeglitele, et kui korraldajad taas turvalisusega seotud nõudmisi täita ei suuda, lõpetavad nad enneaegselt Jaapani ralli. DirtFish lisab, et selline otsus oleks MM-sarja ajaloos esmakordne.

„Kohtunikud tuvastasid märkimisväärse vea, mida tuleb põhjalikult uurida,“ selgitas FIA rallidirektor Andrew Wheatley. „Antud valmisoleku (ralli vajadusel enneaegselt lõpetada) üks põhjus on selles, et tagada võistluse turvalisus kõige kõrgemal tasemel. Ühtegi kivi ei tohi jätta ümber pöörata, et edaspidi selliseid vigu vältida.“

„Teine põhjus on selles, et kõik osalised mõistaksid, miks selline eksimus üldse juhtus ning mida saab ette võtta, et seda vältida. See on korraldajate jaoks väga keeruline olukord. Ralli eel tehti eeltöö turvalisuse osas väga hästi ära.“