Flora peatreener Jürgen Henn tunneb ennast kaardilugejana: „Näitame kuhu on vaja sõita ja nad sõidavad!“

„Üleüldiselt on eesmärk täidetud ja tiitel tagasi võetud,“ jäi Vassiljev hooajaga rahule. „Muidugi oli variant ka mingeid rekordeid püstitada, aga see ei õnnestunud. Järgmistel aastatel on meil selle võrra motivatsiooni rohkem.“

Flora peatreener Jürgen Henn pidi küll tänast kohtumist juhendamiskeelu tõttu pingilt jälgima, kuid meeskonna esitusele see tema sõnul mingisugust jälge ei jätnud: „Võibolla mängisid mehed täna ilma minuta isegi paremini. Peame järgmiseks aastaks vaatama, et palju mul on üldse sekkuda vaja. Ma arvan, et see meeskond on nii tugev, et treeneritena nii ehk naa tunneme ennast rohkem kaardilugejatena. Näitame kuhu on vaja sõita ja nad sõidavad!“