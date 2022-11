Eesti parim Tallinna Mõõgal, 42-aastane Embrich: vigastus ei vaeva, valu pole, pinget pole. Naudin vehklemist

Kuigi Embrich oli Eesti vehklejaist ainus, kes 16 parema sekka pääses, oli ta enesekriitiline. „Kaks esimest vastast polnud just kõige tugevamad – tore et võitsin – aga korealannale kaotasin, seega ei vehelnud ma suurepäraselt,“ tõdes Embrich. „Jah, mul oli tema vastu šanss. Kui seis on 0 : 0, on alati šanss, aga Song oli täna tugevam ja tugevam võidab, nagu spordis ikka. Ta vehkles hästi, oli väga kiire ja murdis minu kaitsest läbi.“

Embrich tunnistas, et nüüd, kus karjäär hakkab lõpukorrale jõudma, on tal mõnus vehelda. „Vigastus enam ei vaeva, valu pole, pingeid pole, naudin vehklemist, tegutsen suuresti kogemuste najal,“ sõnas ta ja selgitas, miks Tallinnas toimuval MK-etapil on temal ja teistelgi keeruline poodiumile jõuda. „Kodus on pinge suurem, värvid on sees, ilmselt seepärast.“