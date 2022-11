Riigikogusse kandideeriv Anti Saarepuu: Eestisse tuleb rajada suusatunnel

„Keskerakonnas on tervise- ja spordivaldkonnas kõrge kompetentsitase. Seisame selle eest, et Eesti inimeste huvi sportliku elustiili vastu suureneks, sest vähene liikumisaktiivsus on meie ühiskonnas üks suurimaid terviseriske. Mul on hea meel, et Anti Saarepuu soovib oma teadmisi riiklikul tasandil rakendada ning täiendab Keskerakonna sportlaste ridasid, kuhu kuuluvad muuhulgas Irina Embrich, Kaido Höövelson, Jelena Glebova ja Dmitri Budõlin,“ lausub Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

„Valitsusvastutust kandes suurendasime ujumisõppe rahastust miljoni euro võrra, tagades kvaliteetse tasuta ujumisõppe kõigile lastele,“ lisab Jüri Ratas. „Eraldasime 12 miljonit eurot Kääriku spordibaasi väljaehitamisse, et luua võimalusi treenida maailmatasemel tingimustes, ning toetasime mitme spordihoone ehitust ja renoveerimist. Suurendasime rahastust tippspordile tänu millele sai Eesti Olümpiakomitee astuda esimesed sammud, et luua Team Estonia. Samuti aitasime kaasa mitmete suurte rahvusvaheliste spordisündmuste toimumisele - Rally Estonia, Ironman Tallinn ning iluuisutamise ja võrkpalli Euroopa meistrivõistlused on toonud siia hulgaliselt oma ala tipptegijaid ja tõstnud seeläbi Eesti kui atraktiivse turismisihtkoha mainet.“

Torino talimängudel vabatehnikasprindis kaheksandaks tulnud ja Libereci maailmameistrivõistlustel samal distantsil seitsmenda koha pälvinud Anti Saarepuu sõnul on Eestis terviseradade, jõulinnakute ning spordisaalide näol olemas kaasaegne taristu. „Nüüd tuleb senisest rohkem tähelepanu pöörata inimeste teadlikkuse kasvule ja ennetavale tegevusele. Juba maast madalast peaks liikumine olema sama loomulik kui hommikune hambapesu. Keskmine Kagu-Eesti mees elab tervena 42 aastat, sihipärase tegevusega on võimalus seda näitajat vähemalt kümne aasta võrra tõsta,“ on Anti Saarepuu veendunud.

Haanja Puhke- ja Spordikeskuse juhina töötav Anti Saarepuu tunneb headmeelt, et Eestis on Kääriku ja Tehvandi Spordikeskuste näol olemas tänapäevastele nõuetele vastavad tingimused tippsportlastele. „Toetan Haanjasse tipptasemel kogupere liikumis- ja sportimisvõimalusi pakkuva keskuse väljaarendamist. Keskerakond on jalgpalli sisehallide ehitamise programmiga spordiringkonnas tunnustust pälvinud, nüüd on kätte jõudnud aeg rajada Eestisse suusatunnel. Haanja kui suusatajate üks lemmik treeningu paiku sobib selleks suurepäraselt. Soomes on kolm suusatunnelit ning lumevaesel perioodil on need pilgeni rahvast täis. Ka Eesti suusatajad väärivad konkurentsis püsimiseks tänapäevaseid tingimusi,“ kinnitab Anti Saarepuu, kes töötab Antslas ka noortetreenerina.