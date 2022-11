Austraalia korvpallikoondis keeldus MM-valikmängust Iraaniga

„Oleme koos asjaomaste ametivõimudega läbi viinud põhjaliku riskianalüüsi ja selle tulemusena ei saada me Iraani ühtegi oma meeskonda,“ teatas Austraalia korvpalliliit.

Austraalia välisministeerium ei soovita oma riigi kodanikel hetkel Iraani reisida. „Protestid jätkuvad üle riigi, vahistatud välisriikide kodanike arv on kasvanud. Meditsiiniline evakueerimine võib osutuda keeruliseks. Kui olete Iraanis, soovitame teil lahkuda. Lennuühendused võivad katkeda,“ seisab välisministeeriumi hoiatuses.

Kuna austraallased on aga valiksarjas võitnud kõik senised üheksa mängu, on neil juba finaalturniiri pilet taskus.

Iraanil on hetkel viis võitu ja neli kaotust ning sellega jagatakse B-alagrupis kolmandat kohta. Teisel positsioonil on Hiina (7-2), kes on samuti MM-pileti juba teeninud.