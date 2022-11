VIDEO | Vägev! Kerr Kriisa tegi Arizona eest kolmikduubli. „Ta on kõrge IQ-ga korvpallur“

Kriisa aitas Arizonal alistada Southerni 95:78. Eestlane viskas 30 mänguminutiga 14 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 3/6, vabavisked 3/4), võttis 11 lauapalli ja andis 12 resultatiivset söötu.

Henri Veesaar sai 15 minutiga kirja kaheksa punkti, kolm lauda ja kaks resultatiivset söötu.

Oma esimese kolmikduubli oli Kriisa teinud veebruaris mängus Utahi vastu. Tänasega sai eestlasest kolmas Arizona korvpallur, kes on karjääri jooksul teinud enam kui ühe kolmikduubli - Andre Iguodala arvel on neid kolm ja Loren Woodsil kaks.

„Tunnen, et olin enda üle uhke,“ sõnas Kriisa pärast matši. „Kuid ma olen teile varem öelnud, et ma ei mängi kunagi statistika nimel... Aga kolmikduubel on midagi erilist, eriti ülikoolikorvpallis.“

Arizona meeskonna peatreener Tommy Lloyd mõistagi kiitis eestlast. „Ma arvan, et Kerr on iga päev hea. Tõesti. Keegi ei saa igal õhtul kolmikduublit teha. Ja Kerr on lihtsalt hea korvpallur. Ta on lihtsalt nii kõrge IQ-ga, tal on suurepärane mootor ning ta on konkurentsivõimeline,“ sõnas treener.

„Kerri suurim tugevus on tema enesekindlus ja ta ei karda. Mõnikord teeb ta riskantseid mänge ja ta ilmselt teab (ja arvab), et treenerile see tõenäoliselt ei meeldi, kuid ta ei karda ikkagi, mis on oluline,“ lisas Lloyd.

Arizona resultatiivsemad olid Pelle Larsson, Oumar Ballo ja Azuolas Tubelis, kes tõid kõik 17 punkti. Hooaja teise võidu saanud Arizona tabas viskeid mängust 54,5%-ga. Avakohtumises Nicholls State`i (117:75) vastu oli selles arvestuses püstitatud kooli rekord 71,7%-ga.

Viimast ülikooliaastat alustanud Carlos Jürgens tõi Oral Robertsi eest 27 minutiga 13 punkti, kui tema meeskond võitis John Browni 95:62. Lisaks võttis eestlane kolm lauda, andis viis resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike.

Videod Kerr Kriisa mängust:

Kriisa ja Veesaar sepistavad ilusa korvi: