TÄISPIKKUSES | Eesti jäähokikoondis kaotas Balti karikal Poolale ja pidi leppima teise kohaga

Baltic Challenge Cupil Eesti jäähokikoondise peatreeneri kohuseid täitnud Kaupo Kaljuste tunnistas viimase mängu järel, et jääb mängijate sooritusega rahule ning tunneb meeskonna üle uhkust.



„Peab rahule jääma. Saame sirge seljaga peeglisse vaadata. Kõik, mis sees oli, anti välja. Täna polnud see piisav, vastane oli meist veidi parem. Olen meeskonna üle uhke,“ ütles Kaljuste.



Eesti koondis mängis kolmel järjestikusel päeval, kahe viimase mängu vähele jäi napilt aega akude laadimiseks. „Eks see ikka mõjutas, neil oli rohkem aega taastumiseks. Samas polnud ka poolakatel enam sellist energiat nagu kahes varasemas mängus,“ leidis peatreener.



Kaljuste rõõmustas, et erinevalt eelmise hooaja Baltic Challenge Cupist ja kevadisest MM-i turniirist suutis meeskond viimases mängus lagunemist vältida. „Mõtlesime, et võib juhtuda samamoodi, aga rääkisime sellest ja kõik said aru, et peame endast turniiri viimasel päeval maksimumi andma,“ tõdes ta.



Peatreener tunnustas kõiki turniiril osalenud mehi ning leidis, et igaüks andis endast parima. „Meeskonna liidrid mängisid omal tasemel ja kõik teised nii nagu oskused ja võimed lubasid. Mitmed noored mängijad said võimaluse ennast koondises näidata ja kasutasid selle hästi ära. MM-i eel on meie koondise kandidaatide ring laienenud ning see tõstab meeskonnasisest konkurentsi - paljude mängijate jaoks pole koht MM-il sugugi kindel,“ rõhutas Kaljuste.