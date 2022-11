Eesti jäähokikoondis kaotas Balti karikal Poolale ja pidi leppima teise kohaga

Eesti jäähokikoondis võitis Balti karikaturniiril (Baltic Challenge Cup) Lätit 2:1 ja Leedut karistusvisete seeria järel 4:3, kuid kaotas tänases otsustavas mängus Poolale 3:5 (1:1, 2:1, 0:3). See tähendas, et Eesti sai kokkuvõttes Poola järel teise koha. Delfi TV otseülekanne on nähtav Delfi Kogupaketi tellijatele.