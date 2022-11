Eesti resultatiivseimaks tõusnud Kullamäe: tuli sisse lapsikuid eksimusi, mida sel tasemel ei tohiks teha

Eesti kaotas esimese veerandaja 13:27. Kuigi seejärel tehti vahe tasa ja mindi ettegi, võis vastastele suure edu andmine kokkuvõttes kätte maksta.

„Saime mängu sisse. Võib-olla võttis tagaajamine liiga palju energiat, et lõpuks ei suutnud me enda paremust maksma panna,“ sõnas Kullamäe.

Sarnaselt Kullamäele viskas 24 punkti ka Rootsi mängujuht Ludvig Hakanson. Teda toetas 20 punktiga teine tagamees Tobias Borg. Kullamäe ütles, et kaitses ei suutnud Eesti neid piisavalt hästi pidurdada.

„Pallisurvest jäi teatud määral puudu. Ma ei tea, kas see jäi väsimuse taha, aga lasime neil liiga lihtsalt toimetada. Neil on ikkagi nii palju klassi ja kogemust, et vabaduse andmine kasutati nii kindlalt ära. Meil oli plaan, kuidas nendega toime tulla, aga täna nad tassisid ära,“ selgitas ta.