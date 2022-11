Jukka Toijala pärast kaotust: mängu saatuse otsustas neljanda veerandi algus

„Mängijate esitusega võin üldiselt rahule jääda, aga ebaõnnestusime Rootsi tagamängijate katmisel. Kaotasime liiga palju üks-üks olukordi. Taktikaga polnud siin midagi pistmist. Kui kaotad üks-üks olukorras oma mängija valele poolele või eksid kate-kattest mängus, siis on raske. Rootsi tagaliin on nii kogenud, et kui teed ühe vale otsuse, saad kohe karistada,“ rääkis Toijala.