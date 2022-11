Johaug: Norra koondise metsiku peo järel jäi ööklubi alkoholilitsentsist ilma

„Peod läksid nii ägedaks, et klubi suleti pärast seda kaheks nädalaks alkoholiseaduse rikkumise tõttu. Üks suusatüdruk – ma ei hakka tema nime mainima – oksendas arvatavasti seetõttu, et ta jõi alkoholi rohkem kui pidanuks. Aga kindlasti jõudsin ma enne seda oma kuldkleidis tantsida,“ meenutas Johaug ajalehele Dagbladet.

„Heh, see on õige. Üks tüdrukutest hakkas märatsema ja see sai loa kaotamisel otsustavaks. Meie jaoks oli see kallis pidu,“ meenutas Vivike.