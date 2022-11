Tondiraba jäähallis tuleb järjekordne võitlusspordi tippsündmus The League

Peakorraldaja Kevin Renno selgitab, et plaan The League’i korraldada oli mitme aasta peale – ja mitte korra aastas, vaid edaspidi kaks korda aastas, novembris ja märtsis. Plaanis pole ka piirduda ainult Eestiga, vaid saada rahvusvaheliselt tuntud võitlusspordi sündmuseks.

Peakorraldaja eesmärgiks on tuua pidevalt tagasi andekaid võitlejaid, kes pakuvad põnevaid vastasseise. Ta on teinud koostööd spordiklubidega mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Šveitsis ja Saksamaal. Ta tunneb enda kutsutud võitlejate võitlusstiili ja teab, kui põnev matš võib tulla, kui mõne välismaa võitleja näiteks eestlase vastu seab. Kõige huvitavam tema jaoks on noorte koondislaste vastasseis - nii on ka sel aastal kindlasti taas plaanis panna Eesti noorte vastu teise riigi koondislased.