Selgus Argentina jalgpallikoondise koosseis MMiks

Kuigi Argentinal on keskväljalt puudu vigastatud Giovani Lo Celso, on nende rivistus väga tugev ja valmis kindlasti MM-tiitli eest heitlema. Lisaks on neil käsil imeline seeria. Koondis on püsinud kaotuseta 35 matši järjest. Itaaliale kuuluvast rekordist lahutab neid ainult kaks edukat matši.