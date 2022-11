Mikk Jürjens „Lõvide vennaskonnast“: neist on saanud väga lahedad inimesed

„Aga minu arvates jääb kõike kandma see, et neist kõigist [lõvidest] on saanud väga lahedad inimesed,“ lisas Jürjens.

Eesti koondist 157 kohtumises esindanud Martin Reimi sõnul polnud jalgpall tema jaoks esimene armastus ning lõvide trenni jõudis ta suuresti tänu oma isale. „Isale meeldis jalgpall väga ja ta tahtis abiks olla ning kuna see sattus just aega, kui Roman Ubakivi moodustas eestlastest koosnevaid jalgpalligruppe, siis ta aitas seda meeskonda vedada. Tegelikult enne jalgpalliga tegelema hakkamist käisin kaks aastat judos. Nii et kui Ubakivi poleks olnud, siis võibolla oleks minust üldse judokas saanud. Aga jah, jalgpall oli mulle kohe hingelähedasem.“

„Tänapäeval me justkui unustame ära, et ilma suure tööta ei jõua kuhugi ja tagantjärele on loll kahetseda, et miks ma seitsmeaastaselt trenni ei teinud. Olen selle aasta jooksul saanud oma lastele väga palju öelda, et tulin just Mart Poomi või Martin Reimi juurest ja nemad ütlesid, et mida hiljem nutiseadme kätte võtad, seda paremaks jalgpalluriks saad. Või kui koju tuled ja jalad valutavad, siis tee ikka veel trenni,“ rääkis Linnateatri näitleja, et filmi tegemisest on olnud kasu ka jalgpallifännidest laste utsitamisel.