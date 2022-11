OTSEBLOGI | Nooruslik Eesti korvpallikoondis võõrustab valiksarjas Rootsit

Kaheksa vooru järel on Eestil kirjas kaks ja Rootsil kolm võitu, kuuesest vahegrupist pääseb edasi kolm parimat. Viimased MM-valikmängud toimusid augustis, toona kaotas Eesti võõrsil Sloveeniale 83:104 ja kodus Soomele 68:76.

Eestil on selles aknas mitmeid puudujaid. Näiteks ei saa kaasa Euroliiga satsis Baskonia leiba teenivad Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste, eemale jäävad ookeani taga korvpalliharidust saavad Kerr Kriisa, Henri Drell ja Henri Veesaar, vigastuspausil on Janari Jõesaar ja Kaspar Treier.

EM-il käinud koondisest jooksevad täna väljakule vaid Siim-Sander Vene, Kristian Kullamäe ja Matthias Tass. Meeskonna tosinast liikmest kaheksa on 23-aastased või nooremad, üle 25-aastane on vaid kapten Vene.

Rootsil on nimekaid puudujaid mõnevõrra vähem. Tallinnasse tulnud koosseisust mängivad Hispaania kõrgliigas Ludvig Håkanson (193, Bilbao), Denzel Andersson (203, Bilbao) ja Simon Birgander (209, Badalona). Eelnevates valikmatšides on külaliste parimate skoorijate seas olnud Tobias Borg (184, Andorra), Melwin Panzar (193, Valladolid) ja Chris Czerapowicz (200, Andorra), kes on varem niisamuti uhanud Hispaania kõrgliigas, aga sel hooajal müttavad sealses esiliigas.