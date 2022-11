Ott Tänak püsib Jaapani rallil esikolmiku kannul: püüame heitluses edasi olla

Hommikustel katsetel kimbutas Tänaku Hyundaid probleem jõuülekandega. Pärastlõunasel päeva viimaseks jäänud kiiruskatsel kadus Tänaku masinal mõni kilomeeter enne finišit hübriid. „Ei midagi erilist, loodame lihtsalt, et homme seda ei juhtu. Selle tõttu me täna eriti aega ei kaotanud,“ vaatas Tänak All Live eetris päevale tagasi.

Laupäeval on kavas seitse kiiruskatset kogupikkusega 80,48 km. Päev algab 20,56 km pikkuse Nukata metsa katsega, mis on ühtlasi päeva pikim. „Katsed tulevad üsna sarnased tänasega. Esimene pikk katse on aeglane ja kurviline, pidamist on üsna vähe. Teistel saab sõita rohkem. Vaatame, mida homme teha suudame,“ vaatas Tänak homse suunas. „Püüame püsida heitluses.“