22 meest ajavad palli taga ja Saksamaa võidab. Kas vana muster suudetakse taastada?

Brasiilia on ainus koondis, kes osalenud kõikidel maailmameistrivõistluste finaalturniiridel. Kataris algav suurturniiri on neil järjekorras 22. Osaluskordade arvestuses on teine Saksamaa, kes on puudunud ainult kahelt MM-ilt. Sakslased otsustasid omaalgatuslikult mitte osaleda läbi aegade esimesel ehk 1930. aasta MM-il. Sõjasüüdlasena ei lubatud neil aga osaleda 1950. aasta finaalturniiril. Seega on sakslased alati suutnud läbida valiksarja ning sportlikel põhjustel pole nad kordagi maailmameistrivõistlustelt eemale jäänud.