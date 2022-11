Levadia uueks peatreeneriks saab endine Hispaania koondislane

UEFA Pro litsentsi omav Torres alustas treenerikarjääriga 2013. aastal, juhendades esmalt Valencia noori ning aastatel 2014-2017 Valencia B meeskonda. Hiljem on ta Hispaanias tegutsenud peatreenerina veel Lorca FC, Cordoba CF, CD Lugo ning Cultural Leonesa juures. Sealjuures pallisid nii Lorca, Cordoba kui Lugo Torrese juhendamisel Hispaania esiliigas. Lisaks on Levadia värskel juhendajal kogemust Horvaatia kõrgliigast, kus ta 2018. aastal NK Istra peatreenerina tegutses.

Detsembris Levadia esindusmeeskonna juures tööle hakkav Curro Torres leiab, et kümnekordse Eesti meisterklubiga liitumine on tema jaoks hea väljakutse: „Siia tulemine on minu jaoks põnev väljakutse ning loodan, et saan klubi jaoks oma parima anda! Kõik teavad, milline on Hispaania jalgpall - meile meeldib mängida kõrge tempoga ning palli omades. Loodan, et suudan seda saavutada ka FCI Levadias.“