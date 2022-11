Sordol põles Jaapanis maha masin, millega Tänak tänavu kaks rallit võitis

„Katse algusest saadik juhtus kõik väga kiiresti. Auto hakkas lõhnama kütuse järele ning ühel sirgel lõi tuld välja ja tuli palju suitsu, seega jätsin auto seisma. Pärast paari minutit läks masin tagantpoolt põlema. Püüdsime tulekahju kustutada, aga see oli lihtsalt võimatu. Mul on meeskonna ees kahju. Niimoodi auto kaotada on üks halb päev,“ vahendas WRC koduleht Sordo esimesi mõtteid pärast dramaatilisi sündmusi.