Karl Jakob Hein: jään Arsenali eest tehtud debüüdiga rahule

„Üldkokkuvõttes pean kindlasti rahule jääma. Ei olnud lihtne mäng. Brighton on väga kõva vastane. Mängivad väga agressiivset atraktiivset tänapäevast jalgpalli taktika mõttes. Kindlasti on palju arenguruumi, kuid see on osa jalgpallist,“ lisas Hein.