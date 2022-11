Toijala teatas 12-mehelise koondise MM-valikmänguks Rootsiga

Eesti rahvuskoondis, mis kogunes esmaspäeval Saku Suurhallis treeninguteks, on kaheksa MM-valikmänguga kogunud kaks võitu ja kuus kaotust. Senised võidud on tulnud võõral väljakul Saksamaa ning kodus Poola koondise vastu.

Rootsil on siiani kolm võitu. Meie alagrupi liidrid on Saksamaa ja Soome (mõlemal 7 võitu), järgnevad Sloveenia (5 võitu), Rootsi ja Iisrael (3).



Võrreldes septembris toimunud EM-finaalturniiriga on Eesti rahvuskoondise nimekirjas toimunud suured muudatused. Toonasest koondisest on nädala alguses avaldatud 14-mehelises meeskonnas vaid neli meest - Siim-Sander Vene, Kristian Kullamäe, Matthias Tass ja Kristjan Kitsing. Homme jooksevad nimetatud neljast mängumehest väljakule ainult kolm, kuna Kitsingut vaevab tervisemure, mis jätab ta Rootsiga matšist eemale.



Lisaks Kitsingule jääb homsest kohtumisest eemale Leemet Böckler.



Eesti meeste korvpallikoondise koosseis mänguks Rootsiga:



Kristian Kullamäe

Märt Rosenthal

Kasper Suurorg

Joonas Riismaa

Mikk Jurkatamm

Robert Valge

Hugo Toom

Artur Konontšuk

Kregor Hermet

Siim-Sander Vene

Mihkel Kirves

Matthias Tass