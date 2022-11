Eelmise jalgpalli MMi poolfinalist Belgia teatas finaalturniirile sõitva koondise

Inglismaa kõrgliigast on koondises seitse mängijat, eesotsas Manchester City tähe Kevin de Bruyne`iga. Leicester Cityst on kolm mängumeest - Wout Faes, Timothy Castagne ja Youri Tielemans. Lisaks Aston Villa kaitsja Leander Dendoncker, Evertoni poolkaitsja Andre Onana ja Brightoni ründaja Leandro Trossard.

Kaptenipaela kannab Madridi Reali mängumees Eden Hazard. Rivis on ka kuldse põlvkonna väga kogenud mängijad Jan Vertonghen (35), Toby Alderweireld (33), Dries Mertens (35) ja Axel Witsel (33), kelle kõigi jaoks on see kolmas MM-finaalturniir.