Eesti jalgpallinaiskond mängis võõrsil Montenegroga viiki

Eesti preatreeneri Anastassia Morkovkina sõnul jäid mõlemad peatreenerid naiskonna esitusega rahule. „Võistkond kohanes reisi ja siinsete oludega kiiresti. Teadsime mängu alguses, et vastased alustavad jõuliselt. Imestasime, et nad ei alustanud põhimängijatega. Kui läksime 1:0 juhtima, siis tõid nad oma tugevamad mängijad sisse. Samas olid meil ka Emma ja Getter, kelle värsketena ründeliini lisasime,“ rääkis Morkovkina.

Ta lisas, et teiseks mänguks valmistumisel tehakse tänase mängu põhjalik analüüs. „Tean, et meil on trumbid, millega vastast üllatada. Võit aasta viimases mängus oleks suurepärane emotsioon, millega hooaeg lõpetada,“ lisas Morkovkina.