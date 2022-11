Tallinna Mõõka asub jahtima 279 vehklejat 50 riigist

Maailma edetabeli TOP 30-st vehklejast on kohal 25, esisajast on esindatud 83. Võistkondlikult teevad kaasa 28 riigi naiskonnad, kohal on kõik maailma edetabeli 10 paremat. Kohal on ka valitsevad maailmameistrid – korealanna Sera Song koos Lõuna-Korea naiskonnaga.