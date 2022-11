Sebastien Ogier jõudis Toyotaga kokkuleppele: asjad on 99% paigas

Prantslane ütles kolmapäeval Jaapani MM-ralli hoolduspargis, et Toyotaga on asjad juba kokku lepitud.

Siiski rõhutas Ogier, et meeskond otsustab, kuna tema järgmise hooaja täpne tööplaan avalikustatakse.

„Meeskonna lootus oli, et asjad saavad kokku lepitud veidi varem kui tänavu. Siiski oli meil sel hooajal algusest peale selge plaan, et avaldame minu sõidud ükshaaval,“ ütles Ogier, vahendab Rallit.fi. „Võin öelda, et minu ja meeskonna vahel on järgmise aasta asjad 99% kokku lepitud. Mina seevastu ei saa otsustada, millal teave avalikustatakse. Kindlasti on meil enne seda vaja vähemalt järgmise hooaja kalendrit.“

Täiesti kindel on vaid see, et Ogier sõidab ka 2023. aastal Monte Carlo rallil. Võistluste arv ja ka sõitja, kes kolmandat autot Ogier'ga jagama hakkab, on siiani ebaselge.

„Mis minusse puutub, siis on imeline, et meeskond on mulle andnud vabaduse asjade üle otsustada. Loomulikult püüan teha võimalikult tarku otsuseid, mis on ka meeskonna huvides,“ rääkis Ogier ja lisas: „Kui näiteks meeskond soovib, et ma osaleks teatud võistlusel, mis on nende jaoks kõige kasulikum, siis peaksin seda ka tegema. Otsused puudutavad alati rohkem sportlikku poolt kui turundust.“