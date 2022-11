Hyundai tiimijuhi tulevik on küsimärgi all

Moncet on Hyundai rallimeeskonnas töötanud alates 2014. aastast, kui tiim liitus WRC-sarjaga. Kolm aastat tagasi asus ta juhtima osakonda, mis tegeleb Hyundai mootoritega, ning tänavu edutati ta Andrea Adamo lahkumise järel tiimijuhi kohusetäitjaks.

Moncet`l on olnud raske aasta, sest Hyundai`d on tihti vaevanud tehnilised probleemid ja meeskond ei suutnud MM-tiitli konkurentsi sekkuda. Lisaks on üks Hyundai põhisõitjaid, Ott Tänak avalikult välja öelnud, et Moncet ei sobi tiimijuhiks.

Nüüd andis Hyundai boss Jaapani rallil DirtFishile teada, et järgmisel aastal ta enam sel viisil jätkata ei soovi. Oma Facebooki postituses teatas ta, et Jaapani etapp ei pruugi tema jaoks olla mitte ainult 2022. aasta viimane ralli.

DirtFishi küsimusele, kas talle tehti ettepanek, et 2023. aastal jääks asjad samaks, kus Moncet juhib meeskonda tiimijuhi kohusetäitjana, kuid töötab endiselt ka mootorite osakonna juhina, vastas ta: „Mitte kohusetäitjana, kindlasti mitte teist aastat niimoodi.“

„Ma arvan, et varsti tehakse mingi otsus ja Monte Carlos (järgmise aasta avaetapil - toim.) saate sellest teada, aga enne... ma ei tea. Mul on väga raske vastata sellele küsimusele. Mul on osa vastusest ja ma pole kindel, et me tulevikus nii palju kohtume,“ rääkis Moncet.

„Ilmselt on lihtsam proovida välja mõelda, milline on meie sõitjate rivistus järgmisel aastal kui et ära arvata, kes on meeskonna uus juht,“ lisas Moncet. „Ma ei ole selle veidra olukorra üle õnnelik, kuid nii need asjad on.“