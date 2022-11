Endine Eesti koondise väravavaht lõpetab laupäeval oma profikarjääri

41-aastane Kotenko peab oma lahkumismängu sel laupäeval, kui Premium liiga 36. voorus läheb tema pikaaegne koduklubi FCI Levadia vastamisi FC Floraga.



Premium liigas 254 mängu ja 1 värava kirja saanud Kotenko kommenteeris ise oma otsust nii: „Lõpetamismõtted on õhus olnud päris mitu kuud, et saaksin keskenduda treeneriametile. Tundsin, et aeg on lõpetada ja kunagi see profikarjäär pidi lõppema. Arvan, et laupäev tuleb minu jaoks väga emotsionaalne, aga eks näeme täpsemalt juba väljakul!“



Levadiaga õnnestus Kotenkol võita ka mitmeid tiitleid. Aastatel 2004, 2006, 2007 ja 2021 tuldi üheskoos Eesti meistriks. Lisaks on ta Levadiaga triumfeerinud neljal korral Eesti karikavõistlustel ning tõstnud kahel korral pea kohale Superkarika.