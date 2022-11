„Ma vihkan laskesuusatamist!“ Johanna Talihärma ränk olümpiatalv, erakordne suvi ja uus hingamine

Johanna Talihärma jaoks oli möödunud hooaeg justkui õudusunenägu. Tagantjärele meenutades tunnistab ta, et mõni periood möödus justkui hallis udus. Salakaval kopsuhaigus, mille avastamine võttis aega ja mille ravist taastumine nõudis veel rohkem aega, vajutas kogu hooajale kustumatu pitseri. Pealegi oli see ju olümpiahooaeg, mis on tihti seotud sportlaste suurimate eesmärkidega.